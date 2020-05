Intel, ecco le CPU decima generazione per sistemi desktop

La nuova generazione di CPU desktop Comet Lake-S è arrivata e Intel si sta ingegnando per trovare il modo (principalmente con overclocking) di renderle più appetibili rispetto agli Zen 2 da 7 nm di AMD.

Innanzitutto, se si desidera una CPU desktop Intel di decima generazione, sarà necessario acquistare una nuova scheda madre. Questo vuole dire che il proprio computer desktop (qui si possono trovare le migliori recensioni ) potrebbe avere bisogno di una bella “rinfrescata”. Le nuove CPU sono progettate per un socket LGA1200, anziché LGA1151 che in pratica è l’ultimo in commercio, quindi come detto, se si vorranno le potenti prestazioni delle CPU Intel di decima generazione, al costo del processore bisognerà aggiungere anche quello di una nuova motherboard.

Oltre a ciò, tra le novità ci sono anche innovative funzioni di overclock. Debutta infatti Turbo Boost Max 3.0 che seleziona e aumenta dinamicamente i due core più veloci su una determinata CPU. Gli overclocker hardcore possono modificare i clock con la Extreme Tuning Utility, che consente tra le altre cose anche di abilitare o disabilitare l'hyper-threading su singoli core, non solo la CPU nel suo insieme.

La serie i9 (e solo la serie i9) ha anche una nuova funzione di potenziamento della velocità termica, che può far aumentare di altri 100 MHz la velocità per brevi periodi di tempo, ovvero quando la CPU è generalmente fredda.

Intel ha anche ridotto la matrice della CPU su alcuni modelli, integrando un dissipatore di calore più spesso e quindi un consentendo raffreddamento potenzialmente migliore nelle aree più calde del processore.

32 nuove CPU

I processori desktop Intel di decima generazione sono proposti in ben 32 modelli il giorno del lancio. Innanzitutto, parliamo di modificatori: le CPU della serie K sono overcloccate e sbloccate, la serie F non ha GPU integrata e la serie T è quella che offre un TDP più basso.

Intel Celeron e Pentium Gold

Celeron e Pentium Gold sono i processori più economici della gamma desktop Intel 2020, con un prezzo che varia da 42 a 86 dollari. Queste sono tutte processori dual-core; Pentium G offre anche l’hyper-threading, mentre Celeron no.

Celeron e Pentium G funzionano solo al clock di base, senza Turbo Boost o nessuna delle tecnologie associate. Offrono tutti una grafica integrata e i modelli di base hanno velocità di clock fisse che vanno da 3,4 GHz a 4,2 GHz.

I due modelli Celeron e il Pentium Gold di fascia più bassa sono le uniche CPU della gamma che offrono UHD Graphics 610: l'intero resto della gamma, fino ai modelli i9, offre la iGPU UHD 630 decisamente più veloce.

Intel Core i3 e i5

Esistono tre modelli base per ciascuna delle CPU i3 e i5; i modelli i3 offrono quattro core più hyper-threading, mentre i modelli i5 offrono sei core e, ovviamente anche hyper-threading. I clock di base vanno da 3,6 GHz a 4,1 GHz, con boost da 4,3 GHz a 4,8 GHz.

Nessuno dei modelli i3 o i5 offre Turbo Boost Max o Thermal Velocity Boost. Gli i3 non hanno né varianti K né F; l'i5 base offre una variante priva di GPU serie F e l'i5 più veloce offre entrambe le varianti K e KF. Queste CPU di fascia media vanno da 122 dollari per l'i3-10100 fino a 262 dollari per l'i5-10600K.

Intel Core i7 e i9

La gamma più alta è, stranamente, quella meno complessa con solo un modello i7 e un modello i9 di base. Sia i7-10700 che i9-10900 sono disponibili in tutte e cinque le varianti possibili: base, F, K, KF e T. i9-10900 è una CPU a 10 core / 20 thread, mentre il processore i7-10900 offre 8 core / 16-thread. I prezzi vanno da 298 dollari per i7-10700F, a 488 dollari per il top di gamma i9-10900K.

Le frequenze di clock di base per i modelli non K sono 2,8 GHz per i9 e 2,9 GHz per i7, con Turbo Boost Max 3,0 di "fino a 4,8 GHz" per i7 e "fino a 5,1 GHz" per i9. Le varianti della serie K aumentano il clock di base di altri 900 MHz sia per i7 che i9, e TBM 3.0 aggiunge altri 300 MHz per la serie i7 K e 100 MHz per la serie i9 K.

L'i9 è in grado di produrre un boost clock aggiuntivo di 100 MHz grazie alla tecnologia Thermal Velocity Boost, portando il suo clock massimo per single-core "fino a 5,2 GHz" per il modello base e "fino a 5,3 GHz" per la serie K.