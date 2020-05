Quali alternative ci sono al Dyson Airwrap?

Chi tiene ai propri capelli e non può permettersi visite continue al parrucchiere, cerca di certo una soluzione alternativa per fare la messa in piega in casa ma senza dover rinunciare al risultato eccezionale che solo un professionista può dare.

In questo campo Dyson cerca di dare sempre il massimo, anche con l’arricciacapelli Airwrap, un prodotto con una potenza tale da asciugare e mettere in piega, allo stesso tempo, le ciocche, per guadagnare tempo ma anche avere i capelli in perfetto ordine.

Cosa ha di così speciale questo strumento e quali oggetti gli si avvicinano come risultato? Saprete infatti che il costo del prodotto Dyson è molto alto e non tutti hanno la possibilità di accedere a un budget così elevato.





Come funziona il Dyson Airwrap?

Questo rivoluzionario prodotto sfrutta il cosiddetto effetto Coanda: l’aria, spinta con velocità e pressione adeguate, segue il contorno di una superficie e attira a sé anche l’aria circostante, amplificando il suo effetto.

Per quanto concerne l’Airwrap, quindi, l’accessorio attira i capelli e li avvolge, asciugandoli e mettendoli in piega senza rovinarli, visto che la temperatura è tale da non creare alcun problema alla fibra.

Questa tecnologia giustifica il prezzo davvero poco accessibile, se si pensa che in questo modo si risparmiano spese molto alte dal parrucchiere e che i capelli vengono tutelati, eliminando il pericolo di renderli secchi e scongiurando le doppie punte.

La base è in alluminio ed è dotata di vari accessori che possono esserle fissati, tra cui dei coni, delle spazzole liscianti e volumizzanti e uno con funzione di asciugacapelli. Non mancano inoltre un gancio, che permette di appendere il prodotto anche in bagno, e una maniglia posta in cima alla borsa, per trasportarlo con comodità.

Le alternative: Revlon One Step Styler

Non mancano marchi che hanno voluto proporre valide alternative alla soluzione di Dyson, dal costo meno alto e con funzioni di tutto rispetto. Uno di questi è Revlon, azienda che ha sempre a disposizione accessori alla portata di tutti e anche di buon valore.

Non delude neppure in questo caso con il One Step Styler, una spazzola che funge sia da asciugacapelli, sia da volumizzatore. Il suo punto di forza è la tecnologia ionica, che non aggredisce la chioma ma la tutela e impedisce all’effetto crespo di rovinare il risultato finale.

Grazie a questo accessorio potrete, una volta regolata la temperatura, creare onde sulle punte oppure lasciare i capelli lisci come spaghetti, per dare il tocco finale con un getto d’aria fredda. Ci sono meno aggiunte rispetto all’Airwrap, ma il costo è decisamente alla portata di tutte le tasche.





BaByliss Pro Mira Curl Steam

Una soluzione abbastanza economica è anche quella del famoso marchio BaByliss, che sfrutta la potenza del vapore nel suo Pro Mira Curl Steam: a differenza del precedente, deve essere usato sui capelli asciutti, quindi è indicato in particolar modo per chi ha una chioma secca e sfibrata, che viene così migliorata.

Il serbatoio, del quale è dotata, deve essere riempito prima di ogni utilizzo, e successivamente svuotato: questo forse è l’unico inconveniente, ma poco di fronte a un rivestimento in ceramica e alla temperatura che viene mantenuta costante all’interno, in modo da creare ricci ben definiti come dal parrucchiere.





Imetec Bellissima My Pro Beach Waves

Anche questa proposta di Imetec non è esattamente identica al Dyson Airwrap, visto che, anche in questo caso, sarà necessario utilizzarla sui capelli già asciutti. Tuttavia i risultati sono molto validi, per cui non può non essere tra i candidati a sostituirlo.

Le placche in ceramica permettono di trattare anche i capelli secchi e sfibrati, e hanno anche un doppio lato, per un effetto stretto o largo, a seconda delle onde che si vogliono realizzare. La temperatura si regola manualmente e assicura quindi un’azione moderata se la chioma è sottile e ha bisogno di maggior cura.





BaByliss AS551E Spazzola rotante

Concludiamo con un altro prodotto BaByliss, che richiama molto quello Revlon e che ha anche un costo molto competitivo: la spazzola rotante AS551E sfrutta la tecnologia ionica per non creare l’effetto crespo e per proteggere la fibra capillare.