Per un intervento urgente di ripristino dell'acquedotto per una fuga di acqua potabile al Km. 5+630 della Sp. 103 di “Castagneto”, è necessario sospendere la circolazione di tutte le categorie di utenti nei giorni 28 e 29 maggio, con indicazione in loco del percorso alternativo.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina