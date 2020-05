Un operaio di 24 anni è rimasto ferito nella mattinata di oggi mentre stava lavorando in un'azienda di San Giusto Canavese, in strada San Giorgio. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell'infortunio, ma il giovane - che stava lavorando con una macchina utensile - è stato subito soccorso dai sanitari del 118 per poi essere trasferito al Cto con l'elicottero.

Sull'accaduto indagano i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell'AslTo4.