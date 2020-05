La ripartenza delle palestre dopo il lockdown: “Allenarsi in sicurezza si può, ma guai a chiudere di nuovo” [VIDEO]

Dopo due mesi di lockdown anche le palestre torinesi sono ripartite. Tra igienizzanti e spruzzini, distanze segnate per terra e spogliatoi chiusi, il modo di vivere il fitness è ovviamente cambiato. La pandemia ha dimostrato che allenarsi in sicurezza è possibile, ma che inevitabilmente le regole fanno si che ne risenta il giro di clienti.

In Palestre Smart, per esempio, la sala pesi è accessibile senza prenotazione ma l’ingresso immediato non è garantito. I corsi invece sono fruibili solo previa prenotazione. “Abbiamo stabilito una metratura di distanza, con la delimitazione di ogni quadrato che può ospitare al suo interno una persona” ci racconta Claudio Minutillo, titolare di Palestre Smart. In corso Francia e a Nichelino l’attività è ripartita, anche grazie alle accortezze prese: “Gel igienizzante all’ingresso, spruzzini e disinfettanti ovunque, spogliatoi inaccessibili e l’obbligo di venire già cambiati: da un certo punto di vista l’ambiente è più sicuro di prima” spiega il titolare.

Gli istruttori sono sempre dotati di mascherina e guanti, per proteggere sé stessi e i clienti, che invece non hanno l’obbligo di indossarla. Grazie alle misure, sono ripartiti anche i corsi, sebbene in forma minore a causa del numero ridotto dei partecipanti: “I corsi sono disponibili, ovviamente con l’adeguata distanza (isole delimitate)”.

Di fatto, tra mille difficoltà le palestre torinesi ripartono e non hanno alcuna voglia di chiudere di nuovo. “La situazione è drastica, c’è stata troppa differenza tra un’azienda e l’altra: se prevedi di chiudere alcune attività senza risarcirle, il problema è che poi le aziende sono costrette a lasciare a casa dipendenti” sottolinea Claudio Minutillo. Nessun passo indietro, quindi: “Le precauzioni sono giuste, ma se si dovesse chiudere di nuovo palestre medio-piccole non sopravvivrebbero. Un altro arresto sarebbe irrimediabile”.