Nega una sigaretta per strada, preso a calci e pugni in pieno giorno in San Salvario

E’ martedì mattina e due amici passeggiano in via Sant’Anselmo quando uno dei due sente fischiare dal marciapiede opposto. Nel voltarsi per appurare se il richiamo fosse indirizzato a lui, l’uomo nota due soggetti mimare con la mano il gesto di fumare, facendo intendere di voler chiedere una sigaretta. Si tratta di due cittadini iraniani, senza fissa dimora, di 47 e 41 anni.

Gli agenti della Polizia di Stato, allertati precedentemente dall’amico della vittima, rintracciano i due iraniani in corso Marconi, nascosti tra le auto parcheggiate. Entrambi irregolari sul territorio nazionale, in quanto destinatari di un decreto di espulsione emesso a luglio dello scorso anno, sono stati arrestati per rapina e lesioni. La vittima è stata giudicata guaribile con una prognosi di 30 giorni.

“Le nostre forze dell’ordine si meritano la nostra più sentita riconoscenza perché anche in un momento difficile come questo difendono i cittadini dalla criminalità. Come gli agenti della Polizia di Stato che hanno arrestato due cittadini stranieri irregolari che avevano brutalmente malmenato un uomo per rapinarlo" è il commento di Fabrizio Ricca, assessore Regionale con delega alla Sicurezza.