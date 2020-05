Assolto il medico accusato per la morte di un meastro di sci a Bardonecchia

E' stato assolto Marco Cravero, il medico di Bardonecchia che era accusato di omicidio colposo per la morte di Gianclaudio Bombelli, maestro di sci deceduto nel 2013 a causa di un infarto, dopo essere stato ricoverato in ospedale per alcuni giorni.

Il pm Gianfranco Colace aveva chiesto per lui la condanna a un anno di reclusione. Secondo la tesi della Procura di Torino, il medico al quale Bombelli si era rivolto in un primo momento non aveva riconosciuto i sintomi dell'infarto, prescrivendo al maestro di sci il Maalox per i bruciori di stomaco.

Il giudice ha invece deciso per l'assoluzione.