Nasconde 123 ovuli di droga in una calza: arrestato un pusher

Nella tarda mattinata di martedì gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno arrestato un cittadino senegalese di 30 anni.

L’uomo è stato notato stazionare nei pressi di un distributore di benzina in largo Palermo. Alcuni istanti dopo lo hanno raggiunto due individui, che si scopriranno poi essere clienti. L’intervento dei poliziotti ha determinato il tentativo di fuga del senegalese, bloccato poco dopo.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 80 ovuli di cocaina e 43 di eroina per un peso totale di oltre 15,5 grammi. Gli involucri erano contenuti in una calza di nylon, occultata negli slip. Nel corso di ulteriori accertamenti, gli agenti sono risaliti al domicilio dello straniero dove sono stati ritrovati 840 euro in contanti e diverse buste di cellophane compatibili con gli ovuli pusher.

Il trentenne, con precedenti specifici di Polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.