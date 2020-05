Rapinato dal branco al Valentino, malvivente riconosciuto da un Kalashnikov tatuato sul collo: arrestato

Accerchiato e picchiato da quattro persone che gli hanno rubato il cellulare, i soldi e una collana. La vittima, un italiano di 29 anni, è stata buttata a terra e picchiata con violenza dal gruppo e ferita leggermente con un coltello. Dopo il raid, i quattro si sono allontanati ma il 29enne li ha seguiti e a uno di loro ha chiesto di poter riavere il cellulare. "Dammi 100 euro e ti restituiamo il telefono" è stata la risposta. La vittima ha capito l’inganno, ha rinunciato ed è andata via.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di individuare il rapinatore anche grazie al tatuaggio. Si tratta di un cubano di 22 anni, abitante a Torino, com precedenti penali. I carabinieri lo hanno rintracciato e gli hanno notificato un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal GIP della Procura di Torino, perché ritenuto responsabile, in concorso con altre persone, di rapina, lesioni ed estorsione.