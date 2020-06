Collegno, un 2 giugno di celebrazioni online

La città di Collegno non rinuncia alle celebrazioni e in occasione del 2 giugno ha deciso di coinvolgere i suoi cittadini, anche se a distanza. Per la festa della Repubblica, infatti, il programma prevede una serie di festeggiamenti che verranno tutti ripresi e trasmessi online sulla pagina Facebook del comune di Collegno, cercando di permettere tutti di seguire le celebrazioni dalla sicurezza della propria abitazione ed evitando assembramenti.