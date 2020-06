Comune, la Sala Rossa approva nuove strutture commerciali in Circoscrizione 5

Il Consiglio comunale ha approvato, nel corso della seduta odierna, una delibera presentata dall’assessore Antonino Iaria , riguardante la realizzazione di cinque nuove strutture di vendita nell’area compresa fra corso Grosseto, via Ala di Stura e via Massari, in Circoscrizione 5.

Nello specifico, il lotto interessato dall’intervento di razionalizzazione e riqualificazione è attualmente occupato da una serie di fabbricati di modesto valore architettonico, in condizioni di diffusa fatiscenza, già destinati ad attività marginali e attualmente in disuso. Il progetto prevede la demolizione di parte dei fabbricati esistenti e la successiva realizzazione di un nuovo complesso immobiliare costituito da due edifici che ospiteranno cinque nuovi esercizi commerciali di media grandezza, uno alimentare. La parte di fabbricato esistente che non verrà demolita, è occupata da un'azienda produttiva ancora in attività. Gli accessi alle nuove strutture commerciali, sia pedonali che carrabili, saranno rispettivamente su corso Grosseto, via Ala di Stura e via Massari.

La società che provvederà alla realizzazione dell’opera, si occuperà anche delle opere di urbanizzazione che riguardano la realizzazione del nuovo tratto di viabilità di collegamento tra corso Grosseto e via Massari la sistemazione a verde dell'area privata che verrà assoggettata all'uso pubblico e ad un parcheggio di cui una parte sarà destinata all'uso pubblico di libera fruizione per tutta la settimana.