Anche Torino riaccende i motori: Thales Alenia Space pronta alla ripresa completa delle attività

C'è l'accordo con le parti sociali: Thales Alenia Space Italia dà così avvio alla ripresa completa delle attività nei quattro siti italiani della joint-venture spaziale tra Thales (67%) e Leonardo (33%), dunque anche a Torino. Un traguardo, questo, fondamentale per l’azienda, che da sempre ha lavorato per poter garantire la più rapida ripresa possibile delle attività post Covid-19, sempre in completa sicurezza per i propri dipendenti.