Moncalieri, dall'8 giugno il Comune mette a disposizione dei bimbi gli spazi esterni degli asili nido

In attesa che dalla Regione Piemonte arrivino certezze sulla questione dei centri estivi, Il Comune di Moncalieri si mobilita per le famiglie e i più piccoli, in vista della bella stagione.

L'Amministrazione ha deciso di mettere a disposizione dei bimbi gli spazi esterni degli asili nido. Da lunedì 8 giugno mamme e papà potranno andare nel giardino del nido, con il figlioletto iscritto ad uno dei nidi cittadini, portando anche i fratellini e le sorelline fino a 12 anni.

Una iniziativa che si inserisce nelle iniziative che gli educatori dei nidi hanno già realizzato per mantenere le relazioni e i legami che si sono costruiti giorno dopo giorno al nido, come i piccoli video della raccolta “Arriva un nido carico di …” che si possono trovare sul sito internet del Comune di Moncalieri.

L’accesso all’area esterna dei nidi è gratuito e su appuntamento. I bambini rimarranno nella struttura con un adulto, che ne avrà la totale responsabilità.