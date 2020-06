Moncalieri pronta a far partire l'Estate Ragazzi 2020

Il sindaco Paolo Montagna aveva iniziato a parlarne a inzio maggio, sondando il terreno con enti e associazioni interessati, poi hanno garantito l'impegno a contribuire da parte del Comune e ora è giunta comunicazione del programma.

Dal 22 giugno partirà l'estate ragazzi a Moncalieri, con le iscrizioni iniziate a partire da questa settimana. Iscrizioni, che ovviamente, saranno rigorosamente online e che andranno avanti sino ad esaurimento dei posti disponibili. "A giugno e a luglio accompagniamo mamma e papà, e ci dedichiamo ai nostri ragazzi. Torniamo, Bambini!", era stato lo slogan lanciato dall'Amministrazione.

La programmazione dei centri estivi a Moncalieri è organizzata per settimane. Il servizio prevede l'iscrizione da una a più settimane a scelta delle famiglie. La quota massima di contribuzione da parte delle famiglie è pari a 92€ a settimana se non viene presentato l' ISEE o se questo sia uguale o superiore a 20.000€ (soglia massima).

La quota minima è di 16,50€ a settimana per gli utenti per i quali sia attestato un ISEE uguale o inferiore a 4.500€. La conferma dell'iscrizione avverrà con il pagamento dell'acconto pari al 10% del costo totale. Alla presentazione della ricevuta del pagamento del saldo sarà rilasciato il pass per l'accesso al servizio.

Ecco, di seguito, le fasce d'età e le scuole interessate.

Junior (bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 11 anni)

Scuola Primaria Boccia d'Oro

Scuola Primaria Emma Strada

Dal 22 giugno al 31 luglio 2020

DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 7.30 ALLE 18



Baby (bambine/i dai 3 ai 5 anni)

Scuola Infanzia Boccia d'Oro

Scuola Infanzia Rodari

Dal 6 al 31 luglio 2020

DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 7.30 ALLE 18



PER INFORMAZIONI:

UFFICIO ISEE - Via Alfieri, 34 bis - Moncalieri

Orari: lunedì e mercoledì 8.30 / 12.15 - 14.00 / 16.00 - martedì e giovedì 8,30 / 12,15. Tel. 011-6401441

UFFICIO ISTRUZIONE 011-6401318/492

Orari: lunedì e mercoledì 8.30 / 12.15 - 14.00 / 16.00 - martedì, giovedì e venerdì 8,30 / 12,15

Modulo d'iscrizione Estate Ragazzi 2020