A Nichelino, per la giornata internazionale dell'Ambiente, maxi raccolta di mascherine abbandonate

Il 5 giugno è la giornata internazionale dell’Ambiente e per celebrarne l’importanza l’assessorato all’Ambiente della Comune di Nichelino ha organizzato una mattinata di impegno e partecipazione.

"Raccoglieremo, grazie ad alcuni ecovolontari, i guanti e le mascherine abbandonati impropriamente nelle nostre strade, piazze e giardini. Sarà un modo per prenderci cura della nostra città, del luogo in cui viviamo. Sarà un momento per attivarci concretamente per la salvaguardia dell’ambiente e della natura", ha dichiarato l'assessore Valentina Cera.

"Un'azione concreta, ma anche educativa, per salvaguardare l'ambiente della città in cui viviamo e a cui tutti teniamo", ha aggiunto il sindaco Giampiero Tolardo. L'appuntamento è in piazza Di Vittorio alle 9.30 di venerdì 5 giugno.