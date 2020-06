Arrestati due pusher a Torino: spacciavano sedativi e metadone

Due pusher sono stati fermati nei giorni scorsi dalla polizia, a Torino, per possesso di sostanze stupefacenti “alternative”.

Il primo episodio risale a giovedì mattina. Un cittadino marocchino di 27 anni è stato fermato all’interno di parco Sempione: nascondeva all’interno dei boxer una scatolina porta lenti, al cui interno erano custoditi alcuni frammenti di crack e 9 pastiglie di un farmaco ad attività sedativa, mancanti della prescrizione medica. Dalla perquisizione in casa sua, sono stati rinvenuti numerosi i blister, per un totale di 250 pasticche.

Venerdì mattina, invece, le forse dell'ordine hanno fermato due uomini nel corso di una compravendita di droga, in corso XI Febbraio. La borsa del pusher, cittadino italiano di 53 anni, nascondeva cinque flaconi di metadone da 80 mg, tutti con l’etichetta strappata in parte e annerita per nasconderne il nominativo. Da ulteriori accertamenti si è scoperto che l’uomo non era nuovo a questo genere di reati.