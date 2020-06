Come scegliere il detersivo giusto per la lavatrice

Evitate di confondervi quando cercate di decidere quale tipo di detersivo per la lavatrice comprare. Anche se sembra che ci sia una scelta infinita di detersivi, tutti i prodotti detergenti sono formulati per rendere il bucato fresco e pulito, ma ogni detersivo ha le proprie caratteristiche. Non sapete bene quale acquistare? Leggete questa guida semplice e la confusione sarà solo un ricordo.

Detersivo liquido o in polvere: qual è la differenza?

Quali sono i vantaggi dei prodotti detergenti concentrati?

Ammorbidente: è veramente necessario?

Consigli e trucchi per ottenere un bucato da favola

La sentenza sul detersivo: liquido o in polvere?

Liquidi e polveri sono pensati per essere usati a qualsiasi temperatura dell’acqua e in ogni tipo di lavatrice. Le polveri sono tendenzialmente più economiche e l’imballaggio di cartone ha un impatto ambientale minore. I detersivi per lavatrice in polvere sono più efficaci per rimuovere lo sporco difficile, come fango ed erba, e sono la scelta migliore anche per mantenere il bianco dei vestiti.

I detergenti liquidi sono facili da versare. Il liquido è anche la scelta migliore per macchie di olio o grasso perché penetra nelle fibre del tessuto aiutando a rimuoverle. I detergenti liquidi possono anche essere usati per trattare le macchie prima del lavaggio e sono notoriamente migliori nel mantenere intatti i colori.

Quali sono i vantaggi dei prodotti detergenti concentrati?

I detersivi concentrati per lavatrice sono la scelta migliore per ottimizzarne la quantità per singolo lavaggio. I prodotti concentrati per il bucato tendono inoltre ad avere un impatto minore sull’ambiente, per via di formato e imballaggio ridotti e non sono quasi mai diluiti con acqua.

Ammorbidente: è veramente necessario?

Come si può immaginare, l’ammorbidente penetra nei vestiti e nella biancheria, rendendoli più soffici al tatto. Inoltre, riduce la carica elettrica, li rende più facili da stirare e dona un buon profumo. L’ammorbidente, inoltre, accelera il processo di evaporazione dell’acqua facendo sì che i vestiti si asciughino più in fretta.

Non usare l’ammorbidente su questi capi: costumi da bagno, abbigliamento da allenamento, capi di abbigliamento ignifughi come i pigiami dei bambini, strofinacci o capi di peluche.

Consigli e trucchi per ottenere un bucato da favola: