Mizuno tra sport e moda: apre a Torino il primo flagship europeo del marchio giapponese

La nuova sfida della storica azienda giapponese Mizuno vede protagonista Torino, già sede dell’headquarter italiano del brand, per il lancio del suo primo esclusivo monomarca europeo.

Inaugurato il 30 maggio in via Soleri 2, lo store si inserisce nell'elegante salotto del capoluogo piemontese, meta dello shopping cittadino, con uno spazio di 200 mq diviso su due livelli di vendita. Il design pulito e minimalista, con spazi ampi e luminosi, enfatizza il forte legame con la casa madre di Osaka, oggi rafforzata da un minuzioso lavoro di pulizia e sanificazione accurata degli spazi.

“Siamo orgogliosi di aver aperto il primo grande monomarca europeo - dichiara il presidente di Mizuno Italia e Iberia Oliver Strenghetto - dove sarà possibile trovare tutte le linee del brand, dal mondo performance al mondo sportstyle. Grande novità di questa apertura riguarda l’inserimento della linea golf, tornando ai mondi più antichi di Mizuno”.

Alle attrezzature da golf si affianca un’ampia offerta di prodotti che rispondono al meglio alle necessità di tutti gli sport, dal calcio al judo, dal running al tennis.

Ma non solo: all’interno del flagship sarà possibile acquistare la più giovane linea del marchio dedicata allo streetwear, Mizuno Sportstyle, che riprende la storia del brand e le sue eccellenze.

L’apertura dello store è anche l’occasione per scoprire l’ultima release Shape of Time, una capsule dedicata allo scorrere del tempo, e composta da due modelli iconici retrò running come la Wave Rider e la Sky Medal. La collezione Sportstyle è un emozionante viaggio nel tempo, ed il ricco archivio di Mizuno permette agli amanti delle sneakers di poter ritrovare, ed indossare indimenticabili modelli del passato come Mondo Control, ML 87, GV 87 e City Wind.