Il Comune di Venaria e i centri estivi per l'estate 2020

Il Comune di Venaria scende in campo per aiutare a realizzare i centri estivi.

L'Amministrazione ha diffuso un invito a manifestare interesse alla realizzazione di attività ludico ricreative per bambini e adolescenti nella fascia d’età 3-17 per l’estate 2020. Viste le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nell’attuale fase 2

dell’emergenza Covid-19”; la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2020, n. 26-1436 "Approvazione della nuova disciplina per la programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, in attuazione del DPCM del 17.5.2020, All. 8 e sospensione per l'anno 2020 dell'applicazione della DGR n. 11-6760 del 20.4.2018".

Rilevato che le succitate linee guida:

- hanno l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per realizzare, nell’ attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19, opportunità organizzate di socialità e gioco, per bambini ed adolescenti, che nel periodo di sospensione delle attività educative e scolastiche in presenza sono state fortemente limitate;

- raccomandano che le attività ludico ricreative siano organizzate per piccoli gruppi e svolte in spazi funzionali, prevalentemente all’aperto, utilizzando anche le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti similari (ludoteche, centri per le famiglie, oratori, sedi di associazioni sportive ecc.).

Per questo, il Comune di Venaria invita a manifestare il proprio interesse a progettare uno o più interventi in Città secondo le disposizioni di cui agli allegati provvedimenti nazionali e regionali, avvalendosi di sedi proprie o eventualmente di spazi all’aperto e/o strutture comunali.

Dovranno essere indicate la/le fasce d’età a cui le iniziative si rivolgono e il numero di posti disponibili per ciascuna. Nel caso sussista interesse a realizzare il centro estivo in spazi di proprietà del Comune di Venaria Reale (scuole, etc) si prega di specificarlo indicando lo spazio opzionato. La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata entro le ore 12 del 10 giugno all’indirizzo protocollovenariareale@pec.it.

Il Comune di Venaria sta valutando la possibilità di sostenere economicamente l’inserimento di alcuni target di minori e i maggiori costi per gli enti organizzatori.