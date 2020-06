Cambiano ancora i vertici di Uilm Torino: Dario Basso abbandona l'incarico di segretario organizzativo

Esce definitivamente dalla scena di Uilm Torino Dario Basso, che ne è stato a lungo segretario generale fino allo scorso 29 ottobre, quando le cariche all'interno della sigla metalmeccanica di Uil avevano portato Luigi Paone in quel ruolo, affidando al suo predecessore quello di segretario organizzativo.



Una situazione che però non è durata a lungo, tanto che nelle scorse ore è arrivata una nuova modifica. "Nella giornata odierna si è convenuto di interrompere il rapporto di collaborazione con Dario Basso - spiega Paone -. La segreteria della Uilm di Torino ringrazia Basso per la collaborazione di questi anni e gli augura di trovare una nuova sistemazione consona alle sue aspettative".

Dell'attuale segreteria di Uilm Torino fanno parte anche Vito Benevento e Marco Secci.