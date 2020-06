I Verdi e la Giornata Mondiale dell'Ambiente: "Difendiamo la nostra casa che sta andando in fiamme"

Il gruppo Europa Verde Piemonte nella Giornata Mondiale dell'Ambiente ricordano che "l’#ambiente è la nostra casa e sta andando in fiamme".

"Il coronavirus ci sta dimostrando che allentare la pressione dell’uomo sull’ecosistema comporta innumerevoli benefici. È fondamentale il rispetto dell’ambiente in tutte le sue declinazioni: suolo, acqua, terra, fauna e flora".

"Sono anni che partiti politici e società civile speculano ininterrottamente sull’ecosistema, prosciugandolo senza porsi dei limiti. I limiti esistono, e li conosciamo bene. Basti pensare alle tante tragedie che hanno segnato profondamente l'Italia e il mondo intero. Serve uno stop ai processi di cementificazione del “suolo verde", al disboscamento insostenibile di intere aree per estendere i terreni coltivabili, agli allevamenti intensivi o ai nuovi insediamenti urbani, giusto per citare alcuni esempi".