Piemonte, Anas: manutenzione degli impianti nella galleria “Cesana”, sulla statale 24 del Monginevro

Anas ha programmato la manutenzione degli impianti tecnologici a servizio della galleria ‘Cesana’, tra il km 93,200 e il km 95,050 della strada statale 24 “del Monginevro”. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza e al contempo mitigare i disagi al traffico, le attività saranno svolte nel solo orario notturno compreso fra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo da martedì 9 a giovedì 11 giugno.

Il percorso alternativo consigliato è costituito dalla A32 con proseguimento al Traforo del Frejus.

Proseguono inoltre gli interventi programmati sul ponte ‘Comba Scura’ a Chiomonte (TO), lungo la statale 24 “del Monginevro”. Per consentire l’esecuzione di lavorazioni che necessitano dell’occupazione dell’intera carreggiata, il ponte sarà chiuso al traffico per circa cinque ore in orario notturno (23:00 – 4:00) tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno e tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno.

Durante la chiusura al transito della statale i veicoli leggeri saranno indirizzati sulla viabilità provinciale (SP 233) e locale nel comune di Chiomonte mentre per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate il percorso alternativo è costituito dalla A32 tra Susa e Oulx Est.