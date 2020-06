Manifestazione per George Floyd, imbrattato Palazzo Civico (FOTO)

La rabbia repressa, sfogata contro il bersaglio sbagliato: il Comune di Torino. Nella giornata di ieri, in piazza Castello, si è tenuta la manifestazione per chiedere giustizia per George Floyd e denunciare ogni forma di razzismo.

Un flash mob educato, silenzioso e dall’alto impatto emozionale. Al termine della manifestazione però, una parte dei presenti ha dato vita a un corteo che è transitato da via Garibaldi e piazza Palazzo di Città, causando non poche tensioni. Ed è proprio sotto Palazzo Civico che qualche centinaio di giovani ha esposto uno striscione e imbrattato con lo spray le mura della sede del Consiglio comunale e le statue.

Nel mirino dei manifestanti il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la polizia. Inequivocabili le scritte comparse: “Fuck Trump”, “Fuck police” e “13.12”. Arrabbiato e amareggiato Andrea Russi, consigliere comunale del M5S: “Trovo assolutamente condivisibile esprimere il proprio dissenso nei confronti della violenza gratuita".

"Purtroppo una parte dei manifestanti ha avuto la bella trovata di imbrattare i muri e le statue di Palazzo Civico, esercitando nei confronti del patrimonio culturale pubblico, dunque della collettività, un'altra forma di violenza, altrettanto vergognosa e deplorevole".