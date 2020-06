Natura selvaggia in via Pianezza: l’albero “ingloba” anche la fermata del bus

La natura prende il sopravvento in via Pianezza. Fa discutere i residenti del quartiere Lucento un albero all’incrocio con via Azuni, i cui rami sono cresciuti ormai a dismisura, “inglobando” di fatto qualsiasi cosa. Fermata del bus compresa.

A rendere nota la situazione è l’associazione Giustizia & Sicurezza: “L’albero necessita di una potatura urgente, i rami comprano addirittura la palina della fermata Gtt della linea 59, rendendola di fatto non visibile”.

Paolo Biccari, presidente dell’associazione, ha fato sapere di aver inoltrato la segnalazione all’assessore all’Ambiente del Comune di Torino, Alberto Unia.