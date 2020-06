Il centro sociale Gabrio pubblica la lista degli obiettivi "antirazzisti" in città

Un elenco di obiettivi "antirazzisti", luoghi, vie e personaggi che provano come "il razzismo in Italia ha profonde radici storiche nel colonialismo mai affrontate pubblicamente". È quanto si legge in un articolo pubblicato sulla pagina Facebook del centro sociale Gabrio di Torino.

Il pezzo è accompagnato alla fine da una lista in cui figurano le sedi dei partiti politici italiani "a iniziare dalla Lega fino al Pd, che nel lontano 1998 con la legge Turco- Napolitano aprì i primi Cpr e con Minniti ne ha dato l’attuale assetto", ma anche vie, piazze, corsi e viali dedicati ai protagonisti del colonialismo italiano come Crispi, Giolitti e Azzi.

E ancora, i luoghi occupati quali Massaua, Tripoli, Bengasi, Adua, ecc. L'articolo è stato scritto in occasione della manifestazione per ricordare George Floyd, il cittadino americano ucciso da un agente di polizia a Minneapolis.