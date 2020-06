La recinzione temporanea del lago piccolo del Parco Carrara è pericolante. Unia: "La ripareremo"

Una recinzione in plastica, ormai danneggiata e per questo motivo pericolosa per i fruitori della Pellerina. Basta transitare vicino al lago piccolo del Parco Carrara per rendersi conto di come la rete arancione, provvisoria, non possa più rappresentare un ostacolo per entrare dentro il lago. A sollevare il problema l'associazione Giustizia & Sicurezza: "Diversi cittadini ci hanno segnalato ed abbiamo constatato con sopralluogo che al parco Carrara c'è una situazione di pericolo. La recinzione in legno del lago piccolo è stata rimossa e sostituita, ormai da diversi mesi da una recinzione in plastica".