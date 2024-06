San Paolo dice addio a Pasquale Stella, titolare della storica pizzeria "Poldo"

San Paolo in lutto per la morte di Pasquale Stella, storico titolare della pizzeria "Poldo". Via Dante di Nanni 97, indirizzo noto a tutti gli amanti della pizza al padellino e della farinata: qui non era insolito vedere persone in coda in attesa di gustare queste specialità della casa.

La storia

Questa era il "regno" di Stella. Nato a Terlizzi in provincia di Bari, era arrivato a Torino negli anni '70. Alla pizzeria Poldo, fondata nel 1939, aveva iniziato come garzone per poi arrivare a rilevarla e diventarne il proprietario nel 1989.

Una storia che si è interrottamente bruscamente: Pasquale era ricoverato in ospedale a Rozzano, dove purtroppo è morto ieri a 67 anni. Una notizia che si è diffusa rapidamente a San Paolo.

Il ricordo

A ricordarlo, tra gli altri, con un post su facebook l'ex Presidente della Circoscrizione 3 Michele Paolino: "Un vuoto infinito. Un messaggio di qualche giorno fa che non riceverà risposta. Una crociera a cui volevi portarmi che non faremo. Un sorriso che non mi accoglierà più quando arrivavo trafelato: "pasquale ho il frigo vuoto" e tu mi dicevi "che problema c'è?". Un abbraccio caloroso quando si veniva da te per festeggiare qualche ricorrenza, per rivedere qualcuno o solo perché dopo il cinema si finiva irrimediabilmente da "Poldo"".

"Ciao amico mio, - prosegue Paolino - punto di riferimento e parte integrante della storia e della vita di un borgo, di una comunità. Grazie di tutto, con tutto il cuore. Ti sia lieve la terra".