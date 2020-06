Nichelino, danneggia il parabrezza e rompe il tergicristallo di un autobus: i carabinieri lo arrestano

Ha danneggiato un autobus della linea 35 di Gtt senza alcun motivo. Come raccontato dall'autista, l’uomo, un marocchino di 41 anni senza fissa dimora, si è posizionato davanti al mezzo in prossimità della fermata e ha preso a pugni il parabrezza. L'autista avrebbe provato a ripartire ma l’uomo glielo ha impedito per poi spaccare anche il tergicristallo. E’ successo ieri sera in via Torino, a Nichelino.

L’autista è stato costretto a interrompere la corsa e ha chiamato i carabinieri. L’immediato intervento della pattuglia ha permesso di fermare il marocchino, visibilmente alticcio. Il fermato ha cercato di aggredire i militari per evitare l’arresto.

Il marocchino è però stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale danneggiamento e interruzione di servizio pubblico. Dopo l’episodio l’autista è rientrato al deposito non potendo continuare con la corsa.