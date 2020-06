Sicurezza in Barriera di Milano e Aurora, Petrarulo: "Modello New York: tolleranza zero"

Il modello Rudolph Giuliani a New York, quello della tolleranza zero, per ripristinare la legalità in Barriera di Milano e Aurora. E' quanto fortemente richiesto dal consigliere comunale della lista civica sicurezza e legalità Raffaele Petrarulo, nel corso di una commissione consiliare.

Esasperato dal continuo spaccio e dai sempre più frequenti episodi di vandalismo, Petrarulo richiede sostanzialmente presidi fissi e mobili, in grado di presenziare sul territorio, e telecamere che facciano deterrente ai fenomeni di illegalità a cui sono ormai tristemente abituati i residenti dei due quartieri: "Occorre la presenza, non basta un cellulare messo lì nell'angolo. Chiediamo il modello Rudolph Giuliani a New York: tolleranza a zero".

I punti segnalati dalla proposta di mozione, che ora dovrà seguire l'iter burocratico e passare in consiglio, a ospitare i presidi fissi dell'esercito e/o interforze sono quelli di corso Novara, corso Giulio Cesare, i giardini Alimonda e i giardini di piazza Montanaro. Per quanto riguarda i presidi mobili itineranti, invece, sono stati segnalati da Petrarulo via Scarlatti, via Montanaro, parco Sempione, corso Vercelli, corso Giulio Cesare, corso Palermo, corso Brescia, piazza Foroni - Bottesini, piazza Respighi, via Cecchi, piazza Baldissera, e corso Principe Oddone.

Trovare a soluzione a un problema così complesso appare però difficile, se non utopico. "Non possiamo chiedere alla sindaca di dire al Prefetto come fare il suo lavoro" sottolinea la consigliera del Partito Democratico Maria Grazia Grippo che però aggiunge: "Appendino avrà intenzione di spendere un'oretta del suo tempo per relazionarsi con noi circa quanto deciso dal tavolo della sicurezza? E' lì che deve farsi sentire la voce dell'amministrazione".

La consigliera del M5s e presidente della Commissione legalità Carlotta Tevere si appella invece ai tavoli di sicurezza integrata, che riprenderanno la loro attività una volta superata l'emergenza Covid: "Il confronto tra forze di polizia, vigili urbani, carabinieri e Circoscrizione sarà molto utile".