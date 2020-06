Torino, nel weekend ripartono Balon, Gran Balon e Libero Scambio

Durante il weekend di sabato 13 e domenica 14 giugno potranno ripartire i mercati tematici: la decisione è stata presa ieri dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale hanno partecipato il prefetto Claudio Palomba e l'assessore al commercio della Città di Torino Alberto Sacco. Già da questa settimana, quindi, i torinesi potranno tornare a frequentare mercati storici e amati come Balon, Gran Balon e BalùGreen, meglio conosciuto come “Libero scambio”.

A Borgo Dora la capienza massima prevista sarà di circa 2mila persone (l'uso della mascherina sarà obbligatorio per tutti), con otto varchi di ingresso e uscita del pubblico posti in prossimità di Piazza della Repubblica, Via Borgo Dora, Via Andreis (su due lati con strada chiusa al traffico), Via Cottolengo, Ponte Carpanini, Via Lanino e Via Mameli: “In questo modo – spiega il presidente dell'Associazione Commercianti Balon Simone Gelato – verrà garantito il distanziamento sociale, con almeno cinque metri quadrati a disposizione di ognuno. Il nostro personale sarà raddoppiato e verificherà l'affluenza in costante contatto con la centrale operativa e con il supporto delle forze dell'ordine, mentre i varchi verranno chiusi soltanto quando ci si avvicinerà alla capienza massima.”

Gelato esprime soddisfazione per una notizia attesa da più di tre mesi: “Far ripartire Balon e Libero Scambio insieme – aggiunge – è stata una soluzione ragionevole: siamo tra i primissimi mercati dell'usato e dell'antiquariato in tutto il nord Italia, difficilmente si sarebbe potuto fare più in fretta. La riapertura, inoltre, permette a tutti di tirare un sospiro di sollievo perché intorno al Balon gira l'intero commercio di Borgo Dora, dai ristoranti alle tabaccherie; la voglia è talmente che, per questo weekend, siamo già in overbooking".