Marketing ai tempi del Covid: al bar la tessera da dieci consumazioni dà diritto alla mascherina

Mascherina in regalo per i clienti più affezionati. Aveva chiuso tra i primi, quando l'emergenza Covid era all'orizzonte, ma sarebbero trascorsi ancora molti giorni prima che scattasse il lockdown. E' un bar di Borgo Filadelfia e - così come altri negozi gestiti da cittadini appartenenti alla comunità cinese (ristoranti, parrucchieri e bazar - aveva deciso di abbassare le saracinesche in maniera preventiva. Forse per evitare anche eventuali atteggiamenti poco simpatici da parte di qualcuno.

Adesso che le cose si mettono al meglio, però, dalle stesse vetrine emerge una nuova idea - decisamente unica nel suo genere - che dimostra un certo spirito di iniziativa, ma al tempo stesso rivela molto di come la società si stia progressivamente adattando alle novità e all'attualità: una tessera da dieci consumazioni, come ce ne sono tante nei locali di somministrazione, ma quel che incuriosisce è il premio in palio. Non uno sconto, ma un caffè: e non solo, anche una mascherina. Proprio di quelle che contribuiscono a tenere lontano il Covid.

Difficile per ora capire se l'iniziativa avrà successo. Di certo, in un certo senso, è un cerchio che si chiude (ora che si riaprono i negozi e la vita cerca di tornare alla normalità).