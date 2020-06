Piazza Castello e Valentino deserti per l'ultimo giorno di scuola ai tempi del coronavirus e della didattica a distanza

Fontane spente, niente gavettoni, nuvole plumbee e tuoni che fanno capolino dai palazzi signorili non promettendo nulla di buono: è una Piazza Castello deserta, come non la si vedeva da anni, quella dell'ultimo giorno di scuola ai tempi del coronavirus e della didattica a distanza.

La voglia di fare festa lascia dunque spazio a un giornata di normale tranquillità, con un grande silenzio spezzato soltanto dal traffico, dalle sirene di un'ambulanza e dalle urla dei pochi bambini presenti; anche le pattuglie della polizia, presenti sul posto per “dare un'occhiata” alla situazione, fanno un giro e se ne vanno rapidamente. Ragazze e ragazzi in età scolare non mancano (molti dei quali rigorosamente muniti di mascherina), ma perlopiù si tratta di singoli gruppetti intenti a chiacchierare, passeggiare o a guardare le vetrine del centro.

Anche il silenzio in cui è avvolto il Valentino è interrotto solo dal rumore sommesso dei tuoni in sottofondo e dal canto degli uccellini. I prati del parco che venivano riempiti da ragazzini in festa intenti a tirarsi gavettoni, sono insolitamente vuoti.



A farla da padrone, in questo ultimo giorno di scuola anomalo, sono i runner e i nonni con i nipotini. Trovare una classe, complice anche il maltempo, è pura utopia. Qualche gruppetto di giovani ha comunque deciso di trovarsi al Valentino per bere una birra o leggere un libro, ma si tratta prevalentemente di liceali o amici.



Nessuna festa di classe, almeno per quest’anno: tutto rimandato all’estate 2021, quando tutti sperano che a ritornare alla normalità sia anche la scuola con le sue tradizioni: lezioni in presenza, momento di condivisione e, perché no, di festa.