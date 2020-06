Intesa Sanpaolo risponde al movimento Extinction Rebellion: "Sosteniamo i clienti nei loro percorsi di riduzione dell'uso del carbone"

Intesa Sanpaolo risponde alla protesta degli Extinction Rebellion che stamattina hanno inscenato un flash mob sotto il grattacielo di corso Inghilterra per chiedere al colosso bancario la fine dei finanziamenti alle aziende inquinanti (qui l'articolo).

L'azienda rende noto "di aver approvato la policy che definisce le limitazioni e i criteri di esclusione per l’operatività creditizia del Gruppo nel settore del carbone. La policy si applica in tutti i Paesi in cui opera il Gruppo a finanziamenti nei settori dell’estrazione di carbone termico e delle centrali termiche a carbone".

"Con la policy - scrive Intesa Sanpaolo in una nota - la Banca intende sostenere i clienti nel loro percorso di riduzione dell’uso del carbone per la produzione di energia (phase-out) e incoraggiare la transizione verso alternative a bassa intensità di carbonio, come fonti rinnovabili e gas. Intesa Sanpaolo continuerà a finanziare le aziende che dimostrano una strategia di medio/lungo periodo documentabile di progressiva riduzione dell’utilizzo del carbone o che richiedano un finanziamento direttamente correlabile a obiettivi di transizione dal carbone, ad esempio nella forma di 'green loan', 'sustainable loan', 'transition loan'".

"L’impegno di Intesa Sanpaolo per lo sviluppo sostenibile è dimostrato dal posizionamento all’interno dei principali indici e classifiche di sostenibilità sociale e ambientale: è l’unica Banca italiana presente nei Dow Jones Sustainability Indices (World e Europe), nella Climate A List di CDP e nella classifica stilata da Corporate Knights delle cento aziende più sostenibili al mondo. Tutte le performance in ambito ESG (environmental, social, governance) raggiunte dal Gruppo nel 2019 sono pubblicate nella 'Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2019', disponibile nella sezione Sostenibilità del sito Internet del Gruppo Intesa Sanpaolo. Una versione sintetica della policy è consultabile sul sito di Gruppo".