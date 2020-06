Al Mauriziano una nuova area multifunzione destinata alle maxi emergenze o a pandemie come Covid-19

Al Mauriziano di Torino nasce una nuova area multifunzione destinata alle maxi emergenze o ad eventi straordinari, quali pandemie tipo Covid-19. La recente emergenza legata alla pandemia da SARS-COV-2 ha evidenziato la necessità di poter prontamente disporre, presso le strutture ospedaliere, di risorse umane, logistiche e strutturali in grado di poter garantire una risposta efficace in tempi brevi ed adeguata in ogni circostanza.

A tale scopo nasce presso l'ospedale Mauriziano di Torino un'area multifunzione, solitamente dedicata ad ospitare alcuni dei locali del nuovo Centro prelievi del Laboratorio Analisi (diretto dal dottor Domenico Cosseddu), che, in caso di evento straordinario e di maxi emergenza che comporti l'arrivo in DEA in tempi brevi di un elevato numero di pazienti, si può trasformare in poche ore in un reparto di degenza totalmente attrezzato per gestire ed ospitare fino a 20 pazienti, medici e chirurgici coinvolti nell'evento.

Il punto di forza di questa nuova area si basa sul concetto di modularità e di modulabilità, cercando di adattare le risorse ai fabbisogni, senza perdere mai di vista però il risparmio e la ottimizzazione delle risorse stesse.

Tale area, facilmente accessibile anche dall'esterno, occupa una superficie di circa 200 mq, adiacente al DEA, ed è affidata, in caso di attivazione, alla Struttura Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza (diretta dal dottor Domenico Vallino).

Essa si integra perfettamente e trova naturale utilizzo nelle fasi di attivazione del PEIMAF (piano emergenza interno per la gestione di un massiccio afflusso di pazienti) aziendale, periodicamente aggiornato e rivisto dalla apposita commissione tecnico-sanitaria.