Coronavirus, 227 mila controlli nel Torinese durante il lockdown: 11mila hanno violato le norme contro il contagio

Durante il lockdown le forze dell’ordine hanno effettuato più di 227 mila controlli a Torino e provincia, di cui quasi 50 mila nel capoluogo piemontese da parte della Polizia Municipale. Durante questa attività sono ben cinquanta le persone finite in manette, a cui se aggiungono più di 11mila che hanno violato le norme contro il contagio e 72 denunciati per falsa dichiarazione di generalità. Numeri forniti dalla Prefettura e letti dalla sindaca Chiara Appendino in Sala Rossa, in risposta all’interpellanza presentata dai consiglieri di minoranza Federica Scanderebech, Aldo Curatella e Marina Pollicino.