Da domani sul “Piccolo Cinema Online Edition” il documentario torinese “13 grados sur”

Arriva al “Piccolo Cinema Online Edition” il documentario torinese “13 grados sur”, firmato dal giornalista Francesco Garello e dal videomaker Manuel Peluso in Perù. Il link del film verrà condiviso sulla pagina di Il Piccolo Cinema di Torino dalle 10 di martedì 16 giugno. Alle 21,30 dello stesso giorno, invece, sempre sulla stessa pagina FB, è prevista la diretta con i registi Francesco Garello, Manuel Peluso e la produttrice Anna Catella (Movimento Sviluppo e Pace ). I tre sono stati in Perù dove hanno documentato, filmando anche in zone proibite, la vita in alcuni paesi delle Ande. In questi territori devastati dagli scavi delle compagnie minerarie multinazionali, il cambiamento climatico ha conseguenze dirette ed evidenti sulle comunità ancestrali. A rischio sono la sicurezza alimentare e lo stile di vita di queste popolazioni. L’impatto sociale e ambientale è devastante: intere comunità rurali rischiano di scomparire, schiacciate dalle grandi industrie minerarie e dal cambiamento del clima. Paradossalmente, è proprio la ricca tradizione di queste comunità che ci offre un'alternativa allo sviluppo dello sfruttamento.