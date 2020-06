Mancano due lettere al monumento 1706: in corso la riparazione dell’opera nel quartiere Lucento

Restyling in corso per uno dei simboli del quartiere Lucento , il monumento 1706. L’opera, all’incrocio tra via Pianezza e via Foglizzo, appare infatti incompleta, mancante di due cifre: i tecnici del Comune le hanno prelevate al fine di ripararle, dopo che lo scorso 20 novembre un incidente aveva danneggiato i numeri.



Per mesi il monumento 1706 era rimasto pericolante, transennato. Il tempo di una riparazione e della messa in sicurezza e le cifre torneranno a fare capolino di un quartiere che in quell’opera ha sempre visto un punto di riferimento. Realizzato da Luigi Nervo nel 2006, il monumento in acciaio Inox in quell’anno ha celebrato i 300 anni dall’assedio di Torino del 1706.