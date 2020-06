Calze e collant: aumentano gli acquisti online

Le calze e i collant sono complementi irrinunciabili nell'outfit di una donna: rifiniscono il profilo di una gamba, ne nascondono piccole imperfezioni e creano effetti eleganti se abbinati correttamente. Da diversi anni, ormai i negozi e-commerce stanno riscuotendo un grande successo, complice la possibilità di acquistare direttamente da casa con un semplice click qualsiasi prodotto e di usufruire di promozioni e sconti che numerose piattaforme online offrono ai propri utenti. Questi possono scegliere tra un ampio catalogo di articoli, ognuno corredato da un’apposita descrizione, quello più adatto alle proprie necessità. Anche acquistare collant online è molto semplice, basta accedere a portali specializzati come Calzitaly.com, che sta registrando un aumento importante delle vendite grazie alle sue interessanti proposte.

Tra gli articoli più interessanti che è possibile trovare online, vi sono certamente i collant cosiddetti "modellanti", adatti a tutti i giorni: in soli 15-20 denari (ovvero una trama piuttosto trasparente, perfetta anche per la stagione calda), hanno caratteristiche contenitive all'altezza del ventre e rinforzi sulle punte dei piedi, così da non rischiare di rompersi. Versatili e perfette per ogni occasione, queste calze possono essere scelte nelle classiche colorazioni nude e nero ma bisogna sempre prestare attenzione alla misura. Sceglierne una troppo piccola, infatti, può sottoporre il collant a uno stress eccessivo e, nonostante le componenti elastiche, potrebbe comprimere troppo le gambe, sfavorendo la corretta circolazione. Le calze devono essere come una seconda pelle, ma risultare ben tollerate e conferire una sensazione di riposo, favorendo al contempo i movimenti.

Al contrario, un collant troppo grande tenderà a fare delle pieghe con un effetto estetico decisamente sgradevole. Fortunatamente, basta controllare la guida alle taglie per scegliere correttamente la propria, che sia una S o una XL.

Per le donne più esigenti, online è anche possibile acquistare collant dalla lavorazione in 3D, ovvero un processo produttivo che rende il tessuto più elastico, compatto e atto a sollevare i glutei, oltre che appiattire la pancia. Un vero e proprio prodotto modellante e di stile che può arrivare ad essere estremamente coprente e raggiungere persino i 100 denari. Si adatta soprattutto a occasioni importanti dove occorre ridefinire le curve, magari in presenza di abiti eleganti.

Ovviamente, molte donne preferiscono orientarsi su modelli più estrosi, con fantasie e disegni che possano arricchire la figura. Si va, allora, dalle calze a rete, a quelle lavorate; estremamente trasparenti o coprenti, possono persino presentare inserti luminosi per impreziosire una serata mondana o trame leopardate per ravvivare un abbigliamento moderno. Non mancano, poi, i classici pois sempre attuali e trendy.

Oltre ai collant, tantissime preferiscono le autoreggenti, che conferiscono una maggiore libertà di movimento e vantano comunque modelli diversi per tutti i gusti. In questi casi, però, occorre scegliere quelle che presentino inserti di silicone sulla parte alta della coscia, così da non scivolare mai giù.

Anche le calze corte possono essere oggetti di stile da sfoggiare durante la bella stagione. I modelli velati e corredati da paillettes o altri inserti fantasiosi, sono perfetti anche su delle scarpe aperte, come i sandali gioiello; lo stile della decorazione diventa, quindi, altrettanto importante.

Non è da meno la comodità: dentro la scarpa chiusa, la calza non deve mai tendere ad arrotolarsi o avere cuciture che possano creare sgradevoli zone di frizione, magari portando alla formazione di dolorosi calli e veschiche. Cuciture piatte ed elasticità, sono indispensabili sia per camminare comodamente che per fare sport senza intralci.

Un altro articolo particolarmente richiesto online sono i calzini. Da uomo, da donna o da bambino, a seconda dell'outfit, possono essere molto corti (i cosiddetti "fantasmini") per avvolgere solo il piede senza comparire affatto sulle caviglie o, al contrario, arrivare a coprire la gamba persino fino alla parte bassa del ginocchio, caratteristica molto utile in inverno nelle giornate più fredde.