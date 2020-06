A Chieri sabato riaprono le aree giochi

Sabato riaprono le aree giochi presenti all’interno di parchi e giardini pubblici di Chieri. Lo prevede l’Ordinanza firmata ieri, in serata, dal Sindaco Alessandro Sicchiero.

“Voglio ringraziare le associazioni di volontariato, i comitati di quartiere e i cittadini attivi che si sono resi disponibili a collaborare con il Comune per mantenere la pulizia delle aree giochi e delle attrezzature. Ovviamente, l’utilizzo deve avvenire in modo responsabile e nel rispetto delle norme di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, quindi distanza interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte dei minori sopra ai 6 anni e degli adulti accompagnatori. In tutte le aree verrà data idonea comunicazione delle regole che devono essere osservate”: lo annuncia l’assessore alle Politiche Giovanili e al Tempo Libero Paolo Rainato.