"Giovani, come state?": Chieri si informa sui suoi ragazzi con meno di 35 anni

Un sondaggio rivolto ai giovani cittadini chieresi under 35, per sapere come hanno vissuto questo particolare momento dell’emergenza sanitaria con le relative restrizioni, e per conoscere le loro idee sugli sviluppi futuri della città. “Giovani, come state?” è il focus promosso dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Chieri, in collaborazione con la Consulta Giovanile, con lo scopo di ‘sondare’ il vissuto dei giovani chieresi (si tratti studenti delle scuole superiori, universitari o lavoratori) ed elaborare nuove progettualità e soluzioni in risposta alle loro esigenze.