Il Circolo dei Lettori spegne 18 candeline. Loewenthal: “Ci apriremo al mondo con stupore, come una crisalide”

Il Circolo dei Lettori inaugura la sua nuova stagione, la diciottesima. Il programma 2024/2025 coinvolgerà non solo la sede torinese, ma anche la neo nata sede di Verbania, Rivoli e Novara.



Come Crisalidi

“A 18 anni ci si stupisce del mondo - commenta la direttrice del Circolo dei Lettori, Elena Loewenthal -. Abbiamo cercato di impostare la programmazione sullo stupore di aprirsi al mondo, proprio come una crisalide che esce dal suo bozzolo”.

“Abbiamo intenzione di fare i fuochi d’artificio - aggiunge Giulio Biino, presidente del Circolo dei Lettori-. Un altro circolo dei lettori a livello nazionale non esiste. Siamo unici e siamo consapevoli di avere un ruolo importante. Torino è la capitale del libro e infatti Salone e Circolo vivono insieme. È una casa per gli scrittori, ma anche per il pubblico, è un punto di incontro”.

Gli ospiti della nuova stagione

In programma, per tutta la stagione saranno ospiti autori stranieri e italiani, tra questi Viola Ardone, Chiara Gamberale, Hisham Matar, Irvine Welsh, Sandro Veronesi, Anita Raja, Chiara Valerio, Joyce Manard, Stephen Amidon, Gustavo Zagrebelsky, Marta Aidala.





Si parte con Torino Spiritualità

Non mancheranno come sempre i festival. A Torino, si partirà con Torino Spiritualità, dal 25 al 29 settembre, per poi proseguire con Radici, dal 24 al 27 ottobre, fino al Festival del Classico dal 28 novembre al 1 dicembre.

Micromega, dedicato al giornalismo

Novità di quest’anno MicroMega, dedicato al mondo del giornalismo. Ogni mercoledì del mese le autrici e e gli autori del nuovo format incontreranno il pubblico per parlare in uno spazio di riflessione critica e dialogo sul nostro tempo. In questo contesto sarà dedicato un momento alle elezioni USA con Lorenzo Pregliasco e gli analisti di YouTrend che il 7 novembre commenteranno la sfida tra Donald Trump e Kamala Harris.

La rassegna dedicate alle scrittrici dell'horror

Altra novità la rassegna quest’anno dedicata alle scrittrici dell’horror: Shirley Jackson, Mary Shelley, Anne Rice e Daphne Du Maurier.





Le altre iniziative del Circolo

E poi ancora il progetto di boby percussioni al Carcere minorile Ferrante Aporti, i Gruppi di Lettura, i pomeriggi di laboratori per i bambini, AI quotidiana tre appuntamenti dedicati all’Intelligneza Artificiale, A spasso per Torino.

Per info e programma completo: www.circololettori.it