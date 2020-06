Movida, il prefetto di Torino promuove la pedonalizzazione: "Funziona"

Inizio positivo per la movida torinese, dopo la decisione di pedonalizzare Lungopo Cadorna, nei pressi di piazza Vittorio Veneto: "Per ieri sera, complessivamente, il bilancio è positivo. Ci sono alcuni elementi sulla viabilità ancora da sistemare, lunedì rifaremo il punto". Lo afferma Claudio Palomba, prefetto di Torino.

Il prefetto tiene però alta l'attenzione, soprattutto in vista della prova del sabato: "In certi momenti ci sono stati alcuni problemi di traffico sul ponte di piazza Vittorio, anche in previsione di maggiori affollamenti penseremo eventualmente a come rivedere la viabilità. Intanto attendiamo di capire cosa accadrà questa sera".