Cede l'asfalto in corso Tassoni: chiusa la strada e traffico deviato [FOTO]

Attimi di paura in corso Tassoni, quasi all'angolo con corso Regina Margherita dove, poco prima delle 17, il cedimento del manto stradale ha costretto i vigili urbani a chiudere in fretta la strada.

Attualmente il corso non è percorribile da corso Regina Margherita verso piazza Bernini. Deviazioni anche per i mezzi pubblici della linea 16CS e della linea 9 (direzione corso Massimo D'Azeglio). I passaggi alla fermata non sono regolari.