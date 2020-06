La Casa del Teatro inaugura l'Arena estiva, Bronzino: "Il rito riparta dai più piccoli"

Un grande spazio scenico all'aperto, da giugno a ottobre, per tornare ad accogliere le famiglie tra spettacoli ed eventi musicali. Inaugura oggi l'Arena estiva della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, con una rassegna estiva multidisciplinare e di facile fruizione, sfruttando la capienza di 150 persone con ingresso direttamente da piazza Grande Torino.

L'apertura è in programma oggi, domenica 21 giugno, Festa della musica e solstizio d'estate, con un doppio appuntamento dedicato a Ludwig Van Beethoven: alle ore 18 esibizione a cura dell’Unione Musicale Onlus, con la partecipazione del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, di Tina Vercellino al violino e Mirko Bertolino al pianoforte, nei primi due movimenti della Sonata n. 7 in do minore per violino e pianoforte op. 30 n. 2, composta dal musicista tedesco nel 1802 e dedicata allo Zar di Russia Alessandro I. A seguire, la messa in scena dello spettacolo Va, va, va van Beethoven, una favola in forma sonata prodotta da Fondazione TRG Onlus in collaborazione con l’Unione Musicale Onlus, interpretata e diretta da Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci con la partecipazione del pianista Diego Mingolla. L'azione teatrale sarà accompagnata dall'esecuzione dell'op. 35 di Beethoven: tema, variazioni e fuga su motivi dell'Eroica.

“Di fronte alla crisi generata dal virus, per non subire passivamente la chiusura forzata, con il Consiglio di Amministrazione abbiamo scelto di rispettare i programmi che ci eravamo dati da tempo. Per questo, riapriremo presto i cantieri di manutenzione straordinaria, che grazie alla generosità della compagnia di San Paolo e all'aiuto della Città di Torino, ci consentiranno di far tornare la nostra struttura allo splendore iniziale", spiega Alberto Vanelli, presidente della Fondazione TRG Onlus. "Inoltre, abbiamo voluto rispondere positivamente alla richiesta del Comune di offrire alle famiglie i nostri centri estivi, oltre a un cartellone di eventi che permetteranno ai nostri artisti di tornare al lavoro e al nostro pubblico di tornare a teatro, stavolta all'aperto, nella nostra arena”.

“La stagione estiva che la Fondazione TRG sta offrendo alla Città – aggiunge il direttore artistico Emiliano Bronzino, succeduto a Graziano Melano poche settimane prima dello scoppio della pandemia – è composta da un complesso mosaico di attività, con spettacoli, momenti di ritrovo, attività multidisciplinare progettate con differenti enti. La finalità è quella di rinsaldare il legame con il nostro pubblico e di dare a tutti un'occasione per ritrovarsi".

"La Fondazione - aggiunge, riepilogando il lavoro degli ultimi mesi in vista della riapertura - ha uno storico molto solido, e in questi mesi di oggettiva difficoltà ho imparato il valore delle persone che ci lavorano, anche a distanza, sempre con molta competenza e disponibilità. E' stato un periodo complesso, ma per me molto gratificante. Ringrazio quindi tutto il personale per il lavoro che ha fatto e sta facendo per costruire da zero uno spazio nuovo con una stagione ad hoc".

E commenta: "Il teatro è un atto culturale e sociale allo stesso tempo. Se una delle due parti viene meno, si snatura la sua ragione d'essere. E nel produrre cultura costruiamo la socialità della nostra comunità di spettatori. Per questo negli ultimi mesi l'obiettivo principale è sempre stato quello di ritornare a fare spettacolo dal vivo assieme al nostro pubblico, ricostruendo la socialità attorno al rito teatrale. Soprattutto pensando al nostro pubblico d'elezione, i bambini e i ragazzi, una fascia che negli ultimi mesi ha patito di più l'isolamento della quarantena e l'esclusione dai momenti di convivialità".

"Il nostro obiettivo - conclude - è quindi quello di dare spazio a tutte le arti performative, dalla danza al circo, dalla musica al teatro, proponendo sia spettacoli del nostro repertorio, sia, da settembre, nuove produzioni. E vorremmo che questo esperimento facesse da apripista a una progettualità annuale da ripetere ogni estate. Intanto lavoriamo al cartellone autunnale, valutando anche la ripresa delle attività didattiche con le scuole: ma navighiamo a vista, attenti all'evolversi della situazione. Speriamo che in queste settimana il pubblico torni a emozionarsi con noi”.

Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 25 giugno alle ore 17.30 con L’albero dei regali, uno spettacolo/gioco teatrale interattivo che coinvolge, salvaguardando la salute di tutti, i bambini presenti tra il pubblico, invitando alcuni di loro a partecipare alla situazione rappresentata dagli animatori.

Nelle domeniche successive, alle 18.30 e fino al 2 agosto, si proseguirà con alcuni spettacoli del repertorio della Fondazione TRG Onlus: da Nel nome ddel dio web di e con Matthias Martelli, intelligente satira sulla dipendenza dagli apparati tecnologici e dai social network, a Marco Polo e il viaggio delle meraviglie e Il giro del mondo in 80 giorni, due spettacoli nati in collaborazione con la Fondazione Bottari Lattes con gli attori Claudio Dughera, Daniel Lascar e Claudia Martore e la regia di Luigina Dagostino; da Il re pescatore, una fiaba delicata e poetica sul tempo, custode come il mare dei nostri sogni più segreti, a Pigiami, un vero cult del teatro per tutti. Tra le proposte delle compagnie del territorio Onda Teatro presenterà Dolcemiele, un racconto, con Silvia Elena Montagnini, che prende vita dalla suggestione legata al romanzo Matilde di Roald Dahl.

Gli eventi musicali, a cura di Unione Musicale Onlus con la partecipazione del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, vedranno giovani e giovanissimi interpreti torinesi e piemontesi, allievi ed ex allievi del Conservatorio di Torino, esibirsi in 4 appuntamenti dedicati rispettivamente a Schubert (sabato 27 giugno), Mozart (sabato 4 luglio), Schumann (sabato 11 luglio) e Vivaldi/Piazzolla (sabato 18 luglio).

A partire dal 30 agosto ricominceranno gli appuntamenti teatrali con Storia di un gatto e di un topo che diventò suo amico: max mix e mex, un omaggio di Renzo Sicco e Assemblea Teatro a un loro grande amico recentemente scomparso, Luis Sepúlveda.

Il programma, ancora in via di definizione, proseguirà fino a ottobre 2020.

Per gli spettacoli teatrali e gli eventi musicali è previsto un biglietto d'ingresso che dovrà obbligatoriamente essere acquistato sul sito www.casateatroragazzi.it