Metropolitana, proseguono i lavori a Collegno

Dopo la chiusura di alcune vie, per permettere il prolungamento della linea 1, a Collegno proseguono i lavori, con conseguenti modifiche alla viabilità, al fine di arrivare alla prima delle nuove fermate: Certosa. Da domani, lunedì 22 giugno, e fino al 7 luglio, infatti, il tratto di corso Pastrengo, compreso tra le due rotonde di via De Amicis e via Torino sarà chiuso al traffico, consentendo però la circolazione su quest'ultima e da corso Pastrengo verso il sottopasso di via San Massimo.