Strisce pedonali fantasma in corso Grosseto: “Un pericolo per i cittadini”

Il segno del tempo sembra farsi sentire in corso Grosseto: nei pressi dell’uscita per la tangenziale, infatti, l’attraversamento pedonale è praticamente invisibile a causa di “strisce fantasma” sbiadite e pertanto pericolose.

A sollevare la questione è l’associazione Giustizia & Sicurezza: “Diversi cittadini ci hanno segnalato ed abbiamo constatato con sopralluogo che l'attraversamento pedonale in corso Grosseto, all'altezza dell'uscita della tangenziale è completamente sbiadito”. "Crediamo che questo attraversamento, molto utilizzato dai cittadini, nelle condizioni attuali è molto pericoloso e vada immediatamente ripristinato. La sicurezza dei cittadini deve essere prioritaria in tutta la città" afferma il presidente Paolo Biccari.

Per corso Grosseto, già interessato dal cantiere per la Torino-Ceres, si tratta dell’ennesima criticità riscontrata. Nulla a che vedere con i lavori in corso, ma se è vero che i cambiamenti e i rifacimenti della segnaletica stradale sono pressoché continui in quella zona, la speranza dei residenti e dei fruitori della strada è che si possano presto ridipingere le strisce pedonali di corso Grosseto.