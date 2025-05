Pont Canavese, in corso l'allargamento della Provinciale 47 a Villanuova

Grazie ad un investimento di 1 milione di euro da parte della Città metropolitana di Torino , reso possibile dalla disponibilità di fondi provenienti dal gettito dei canoni idrici, sono a buon punto i lavori in località Villanuova di Pont Canavese per l'allargamento della Strada Provinciale 47 nel tratto più problematico, all'imbocco della Valle Soana. I lavori riguardano il terzo lotto di un programma di interventi iniziati nella primavera del 2019, a seguito di una progettazione esecutiva iniziata nel 2017.

Lunedì 12 maggio, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea”, il Vicesindaco Suppo e il Consigliere metropolitano delegato ai trasporti, alla pianificazione territoriale e alla Protezione Civile, Pasquale Mazza, hanno visitato il cantiere, accompagnati dal Sindaco di Pont Canavese, Paolo Coppo, da altri amministratori locali della Val Soana e dai tecnici del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città Metropolitana.

Nei mesi scorsi, per consentire le operazioni di demolizione dei fabbricati in corrispondenza dell'ampliamento, era stata disposta la chiusura della strada e l'apertura in determinate fasce giornaliere. Ora i lavori oggetto del sopralluogo del Vicesindaco Suppo e del Consigliere Mazza, proseguono, con il completamento dell’adeguamento della nuova sezione stradale, il consolidamento e la messa in sicurezza del versante sovrastante la strada. È stata realizzata una berlinese di micropali e prossimamente verrà creata una scogliera cementata in massi ciclopici. Una porzione della carreggiata allargata potrà essere destinata ad un parcheggio per i residenti nella borgata.

Completato il lotto 3, si potrà pensare al reperimento dei fondi per la realizzazione del lotto 4, per il quale la Città metropolitana ha già redatto lo studio di fattibilità tecnico-economica, per una stima del costo dei lavori di 1,4 milioni di euro. “Anche il lotto 4 sarà finalizzato all’allargamento della sede stradale e alla protezione dei versanti a monte e a valle. - hanno spiegato nel corso del sopralluogo il Vicesindaco Suppo e il Consigliere Mazza – Si dovrà ragionare anche sulla regimazione di una roggia che interseca la Provinciale 47 poco a monte dall’abitato di Villanuova di Pont. Per finanziare i lavori è ipotizzabile una richiesta di erogazione di fondi ATO da parte dell’Unione Montana”.