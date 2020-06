Collegno, agli over 65 biglietti GTT a domicilio

Mobilità sostenibile a portata di tutti. Una Collegno che diventa sempre più green, ma che cerca di andare incontro a chi ha più difficoltà, incoraggiando gli spostamenti su mezzi alternativi all'auto privata.

Dopo gli studenti under 26, infatti, la città ha deciso di rivolgersi agli over 65, lanciando negli scorsi mesi un bando per erogare gratuitamente i titoli di viaggio GTT alle fasce più fragili che hanno presentato domanda.