Castiglione Torinese, nella "stanza segreta" c'era la serra per la marijuana: arrestato 49enne [VIDEO]

Aveva ricavato con pannelli in cartongesso una stanza segreta in camera da letto per coltivare marijuana, all’insaputa anche dei suoi famigliari. E' finito così in manette un italiano di 49 anni, residente a Castiglione Torinese, scoperto dai carabinieri e arrestato per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.



Il laboratorio artigianale sequestrato funzionava come una sofisticata serra, in grado di produrre diverse piantine grazie a svariate lampade per l’illuminazione, un impianto di areazione e alcuni flaconi di fertilizzanti per la fioritura. Rinvenuti anche quattro contenitori in plastica contenenti 160 grammi di marijuana. Le indagini dei carabinieri proseguono per decifrare alcuni messaggi criptati rinvenuti sul telefonino dell’indagato, che ora si trova ai domiciliari.