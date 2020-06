Da oggi più bus sulle strade della provincia di Torino, +15% in servizio

Da oggi più bus Gtt sulle strade delle provincia di Torino. Da questa mattina le linee pullman extraurbane adotteranno il normale orario estivo post chiusura scuole, con un aumento del 15% del servizio offerto.

Fanno eccezione quelle del servizio urbano di Ivrea, le linee 1511 Torino-Orbassano-Giaveno e 432 Alpignano-Rivoli-Volvera-None che mantengono l'attuale livello di servizio e la 1510 Torino-Orbassano-Cumiana il cui normale orario estivo è stato parzialmente modificato. Per ulteriori dettagli è sufficiente cliccare qui: http://www.gtt.to.it/cms/percorari/extraurbano

Sempre a partire da questa mattina cambio di percorso per il tram 4. Dal 22 a sabato 27 giugno verranno effettuati lavori per il rinnovo dello scambio tranviario in piazzale Caio Mario. Da questa mattina la linea sarà deviata - solo in direzione strada del Drosso - da corso Unione Sovietica in corso Tazzoli, corso Agnelli, piazzale Caio Mario, corso Unione Sovietica, percorso normale.